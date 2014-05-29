ordinatuer

Алексей Первухин ordinatuer

 
37 летРоссия/Омск
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
sereg777
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Верстка адаптивного дизайна
Все хорошо. Рекомендую!
Четкое задание, вовремя оплата. Идеальные заказчик.
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
от $600
от 25 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $600
от 25 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $600
от 25 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $600
от 25 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $600
от 25 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $600
от 25 дней
нет рейтинга
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