CSS3\HTML5, БЕМ, GULP, SCSS, JavaScript, jQuery.

Верстка сайтів із чистим кросбраузерним валідним кодом і адаптивом.

CSS3\HTML5, БЕМ, GULP, SCSS, JavaScript, jQuery.

Моя мета – бути найкращим у тому, чим я займаюся!

Працюючи зі мною ви отримаєте:

• Якісно розроблену адаптивну верстку на основі макетів для ПК, що суттєво

економить Ваш бюджет та не потребує замовлення додаткових макетів дизайну.

• Прохання побажання та доопрацювання не структурного характеру вже включено у

вартість робіт! Так що якщо ви пропустили ряд дрібниць у дизайні вони будуть

внесені до верстки на Ваше прохання без зайвих суперечок та додаткових витрат!

• Гарантія на верстку протягом 14 днів після передачі архіву з готовою версткою я

безкоштовно і відразу виправляю свої помилки, які могли бути пропущені при

прийомі роботи і помічені пізніше.

Зі мною зручно працювати і мені важливо, щоб клієнт залишився задоволений!

Зв'язок:

• Електронна пошта: [email protected]

• Телеграм: t.me/oreonis91

Відповідальність:

- готовий приступити вже

- завжди доводжу справу до кінця

- не порушую термінів

- даю консультації щодо макету