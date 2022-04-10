Верстка сайтів із чистим кросбраузерним валідним кодом і адаптивом.
CSS3\HTML5, БЕМ, GULP, SCSS, JavaScript, jQuery.
Моя мета – бути найкращим у тому, чим я займаюся!
Працюючи зі мною ви отримаєте:
• Якісно розроблену адаптивну верстку на основі макетів для ПК, що суттєво
економить Ваш бюджет та не потребує замовлення додаткових макетів дизайну.
• Прохання побажання та доопрацювання не структурного характеру вже включено у
вартість робіт! Так що якщо ви пропустили ряд дрібниць у дизайні вони будуть
внесені до верстки на Ваше прохання без зайвих суперечок та додаткових витрат!
• Гарантія на верстку протягом 14 днів після передачі архіву з готовою версткою я
безкоштовно і відразу виправляю свої помилки, які могли бути пропущені при
прийомі роботи і помічені пізніше.
Зі мною зручно працювати і мені важливо, щоб клієнт залишився задоволений!
Зв'язок:
• Електронна пошта: [email protected]
• Телеграм: t.me/oreonis91
Відповідальність:
- готовий приступити вже
- завжди доводжу справу до кінця
- не порушую термінів
- даю консультації щодо макету
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