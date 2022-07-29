UI/UX Дизайнер. Сайты на Tilda

Привет!

Меня зовут Оля и я специализируюсь на создании сайтов различной сложности: лендинги, многостраничники, интернет-магазины.

Делаю дизайн в Figma, затем передаю подготовленный для верстки файл или верстаю сама на Tilda. Работаю в паре с верстальщиком, что упростит вашу дальнейшую работу над сайтом.

Придерживаюсь принципа:

Дизайн в первую очередь должен быть удобным для пользователей, а уже в вторую очередь все остальное.

При работе со мной вы получите:

- соблюдение дедлайнов;

- бесплатные правки на каждом из этапов — доработки (то, что не было оговорено заранее в ТЗ ) оплачиваются отдельно;

- видеоинструкцию по работе на Tilda на примере конкретно вашего сайта;

- возможность сверстать сайт через код или на Tilda

Этапы работы:

- бриф — для сбора информации;

- составление или доработка ТЗ;

- анализ конкурентов и ЦА;

- создание структуры сайта;

- поиск референсов + сбор пожеланий;

- прототипирование;

- подбор цветовой палитры и шрифтов;

- поиск контента;

- дизайн-макет + адаптивы;

- верстка на Tilda;

- анимация;

- настройка SEO-тегов;

- подключение домена;

- передача сайта;

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Telegram: savushka_o