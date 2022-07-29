Привет!
Меня зовут Оля и я специализируюсь на создании сайтов различной сложности: лендинги, многостраничники, интернет-магазины.
Делаю дизайн в Figma, затем передаю подготовленный для верстки файл или верстаю сама на Tilda. Работаю в паре с верстальщиком, что упростит вашу дальнейшую работу над сайтом.
Придерживаюсь принципа:
Дизайн в первую очередь должен быть удобным для пользователей, а уже в вторую очередь все остальное.
При работе со мной вы получите:
- соблюдение дедлайнов;
- бесплатные правки на каждом из этапов — доработки (то, что не было оговорено заранее в ТЗ ) оплачиваются отдельно;
- видеоинструкцию по работе на Tilda на примере конкретно вашего сайта;
- возможность сверстать сайт через код или на Tilda
Этапы работы:
- бриф — для сбора информации;
- составление или доработка ТЗ;
- анализ конкурентов и ЦА;
- создание структуры сайта;
- поиск референсов + сбор пожеланий;
- прототипирование;
- подбор цветовой палитры и шрифтов;
- поиск контента;
- дизайн-макет + адаптивы;
- верстка на Tilda;
- анимация;
- настройка SEO-тегов;
- подключение домена;
- передача сайта;
Instagram: savushka_o
Telegram: savushka_o
Портфолио
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