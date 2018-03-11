Бухгалтерские услуги . Качественно. Конфиденциально. В срок.

Здравствуйте!

Меня зовут Оксана. Я - профессиональный бухгалтер. Опыт работы - 16 лет, из них 3 года - главным бухгалтером.

Работа в разных сферах деятельности: торговля(оптовая и розничная), общепит, оказание услуг, деятельность футбольного клуба.

Оказываю следующие услуги:

- Постановка бухгалтерского учета с нуля;

- Ведение бухгалтерского и налогового учета;

- Расчет заработной платы;

- Подготовка налоговой и финансовой отчетности;

- Восстановление бухгалтерского учета.

Возможно сотрудничество на постоянной основе удаленно, или со свободным графиком.

Программные продукты: 1С версия 7.7 (Предприятие, Зарплата и кадры), 1С версия 8.2 (Управление торговым предприятием), Банк "Клиент", Word, Excel, Internet.