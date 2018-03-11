Бухгалтерские услуги . Качественно. Конфиденциально. В срок.
Здравствуйте!
Меня зовут Оксана. Я - профессиональный бухгалтер. Опыт работы - 16 лет, из них 3 года - главным бухгалтером.
Работа в разных сферах деятельности: торговля(оптовая и розничная), общепит, оказание услуг, деятельность футбольного клуба.
Оказываю следующие услуги:
- Постановка бухгалтерского учета с нуля;
- Ведение бухгалтерского и налогового учета;
- Расчет заработной платы;
- Подготовка налоговой и финансовой отчетности;
- Восстановление бухгалтерского учета.
Возможно сотрудничество на постоянной основе удаленно, или со свободным графиком.
Программные продукты: 1С версия 7.7 (Предприятие, Зарплата и кадры), 1С версия 8.2 (Управление торговым предприятием), Банк "Клиент", Word, Excel, Internet.
Бухгалтерские услуги
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$10/час
от $100от 1 дня
#105
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нет отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#5070