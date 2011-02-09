oskripkin

Олег oskripkin

 
56 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Онлайн курс.

    $1000

    Необходима разработка субсайта для просмотра онлайн курса. Проект на базе ASP.NET проигрователь на технологии silverlight. Хостинг видео на внешних зарубежных ресурсах. Пользователь в своем кабинете должен иметь возможность просмотреть набор роликов. Сделать временные отметки, привязать ...

    ASP.NET
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модернизация станиц "Филиалы" на doctorgavrilov.ru

    $500

    Требуется программист asp.net для модернизации каталога "Филиалы" на сайте doctorgavrilov.ru. Необходима доработка бэкофисной части для ввода информации о филиале, услугах которые он оказывает, работающих в нем специалистов, новостей. Подробности в ТЗ. Задача является частью большого ...

    ASP.NET
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модернизация каталога "Вебинары" на doctorgavrilov

    $500

    Требуется программист asp.net для модернизации каталога вебинаров http://www.doctorgavrilov.ru/?action2b=webinar_show&amp;webinar_type=3 задачи создание форм ввода о новых вебинарах, управлением спикерами создание категоризатора просмотра список вебинаров по типам, времени проведения Задача является ...

    ASP.NET
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад