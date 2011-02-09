Требуется программист asp.net для модернизации каталога "Филиалы" на сайте doctorgavrilov.ru. Необходима доработка бэкофисной части для ввода информации о филиале, услугах которые он оказывает, работающих в нем специалистов, новостей. Подробности в ТЗ. Задача является частью большого ...