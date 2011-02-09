Необходима разработка субсайта для просмотра онлайн курса. Проект на базе ASP.NET проигрователь на технологии silverlight. Хостинг видео на внешних зарубежных ресурсах. Пользователь в своем кабинете должен иметь возможность просмотреть набор роликов. Сделать временные отметки, привязать ...
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- $1000Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $500
Требуется программист asp.net для модернизации каталога "Филиалы" на сайте doctorgavrilov.ru. Необходима доработка бэкофисной части для ввода информации о филиале, услугах которые он оказывает, работающих в нем специалистов, новостей. Подробности в ТЗ. Задача является частью большого ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Требуется программист asp.net для модернизации каталога вебинаров http://www.doctorgavrilov.ru/?action2b=webinar_show&webinar_type=3 задачи создание форм ввода о новых вебинарах, управлением спикерами создание категоризатора просмотра список вебинаров по типам, времени проведения Задача является ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад