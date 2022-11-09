Дьявол кроется в деталях. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery, PhP. Гарантия выполненной работы

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Занимаюсь разработкой сайтов под ключ (лендинги, корпоративные сайты, интернет-магазины, визитки и др.) с созданием прототипа и индивидуального дизайна - все это подкреплено качественной разработкой, чистым и валидным кодом.

После работы бесплатно* вношу правки, если таковые есть.

Общаюсь грамотно и без переходов "на личности".

 Работаю с CMS:

WordPress,

MODX Revo,

Opencart | ocStore.

 Умения и навыки:

HTML 5 (семантическая верстка)

Адаптивная верстка HTML-писем

Sass | Scss | Less

JQuery | JS

FlexBox | Bootstrap 4, 5 (использую только сетку)

БЭМ нейминг

Responsive

Git

Сборщик Gulp

Оптимизация по Google PageSpeed Insights

Реализация Pixel Perfect (PP)

Валидация по W3C

Микроразметка Schema.org

 В дополнение к этому:

❶ Полностью погружаюсь в работу.

❷ Не "теряюсь" и всегда на связи в рабочее время.

❸ Довожу работу до конца.

📞 Контактные данные:

Переводом на карту сбербанка (либо другим удобным Вам способом)

Работаю по

Для постоянных заказчиков - индивидуальные условия 

🤝 Условия сотрудничества:

1. Ознакомление с ТЗ, просмотр макетов или файлов, оценка стоимости и сроков выполнения работы.

2. Создание заказчиком проекта на Weblancer, выбор меня исполнителем.

3. Предоплата в 50% или внесение суммы через безопасную сделку.

4. Выполнение работы - периодически выгружаю промежуточный результат на тестовый поддомен для демонстрации.

5. Завершение работы - проверка заказчиком выполненной работы, внесение правок мной, если таковые есть.

6. Оплата оставшихся 50%, либо завершение платежа безопасной сделки.

7. Передача файлов проекта (макетов, ссылок, архив с исходниками и т.д.).

8. Обмен положительными отзывами, впечатлениями о сотрудничестве.

Если вы хотите предложить несколько проектов, то под каждый из них производим те же действия.

Онлайн с 8:00 по МСК.

Работаю с 19:00 по МСК.

Выходные дни: Суббота, Воскресенье.

При необходимости, работа в выходные также возможна после обсуждения условий.

Пишите, буду рад сотрудничеству! 😎

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Цитата:* сноска условий бесплатного внесения правок: