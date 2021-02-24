oss1727

Аллаберга oss1727

 
27 летУзбекистан/Ташкент
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Работая со мной вы экономите:

  • Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
  • Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе 11-ти летнего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
  • Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Есть возможность работать по договору (безнал)

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

  • E-mail: [email protected]
  • Телеграм: @OSS1727
  • Instagram: otushdusimov (остерегайтесь подделок, пишите лучше на почту или ЛС)
Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Технологии:

- HTML (HTML5)﻿, CSS (CSS3)﻿, jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

Связь:

  • E-mail: [email protected]
  • Телеграм: @OSS1727
  • Instagram: otushdusimov (остерегайтесь подделок, пишите лучше на почту или ЛС)
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Образование:

- Высшее ﻿

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком

Немного о себе:

Раньше я работал на компанию теперь уволиться потому что я решил заняться фрилансом и работать свободна.

JavascriptWordPressOpenCartHTMLCSSJoomlaPrestashopjQuery