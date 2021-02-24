Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Работая со мной вы экономите:

Деньги . Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна. Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе 11-ти летнего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.

на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе 11-ти летнего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата. Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Есть возможность работать по договору (безнал)

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

E-mai l: [email protected]

l: [email protected] Телеграм : @OSS1727

: @OSS1727 Instagram: otushdusimov (остерегайтесь подделок, пишите лучше на почту или ЛС)

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Технологии:

- HTML (HTML5)﻿, CSS (CSS3)﻿, jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм: @OSS1727

Instagram: otushdusimov (остерегайтесь подделок, пишите лучше на почту или ЛС)

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Образование:

- Высшее ﻿

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком

Немного о себе:

Раньше я работал на компанию теперь уволиться потому что я решил заняться фрилансом и работать свободна.