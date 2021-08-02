ostapova-tatyana

Татьяна ostapova-tatyanaostapova-tatyana
Протягом двох років вчу і практикую верстку сайтів.
Добре знаюся в html та css, jQuery, використовую scss, маю досвід работи з php, працюю з gulp, верстаю з макетів Photoshop та Figma.
Досвід адаптивної верстки, mobile first.
Закінчила та отримала диплом курсів "Markup Developer, верстка сайта от 0 до 1" у 2020 році. Потім закінчила курси "Основы верстки html/css + базовый js" у компанії Webcase.
Взагалі досвід роботи за комп'ютером 17 років, word, excel, звіти, листування.
Моє портфоліо:
https://tata-ost17.github.io/makeup/
https://tata-ost17.github.io/photo/
https://tata-ost17.github.io/floristry/
https://tata-ost17.github.io/building/
https://tata-ost17.github.io/porsche/
https://tata-ost17.github.io/yoga/
https://tata-ost17.github.io/cargo-transportation/
https://tata-ost17.github.io/shop/
Маю досвід верстки і посадки сайта на WordPress