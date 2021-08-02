ostapova-tatyana

Протягом двох років вчу і практикую верстку сайтів.

Добре знаюся в html та css, jQuery, використовую scss, маю досвід работи з php, працюю з gulp, верстаю з макетів Photoshop та Figma.

Досвід адаптивної верстки, mobile first.

Закінчила та отримала диплом курсів "Markup Developer, верстка сайта от 0 до 1" у 2020 році. Потім закінчила курси "Основы верстки html/css + базовый js" у компанії Webcase.

Взагалі досвід роботи за комп'ютером 17 років, word, excel, звіти, листування.

Моє портфоліо:

https://tata-ost17.github.io/makeup/

https://tata-ost17.github.io/photo/

https://tata-ost17.github.io/floristry/

https://tata-ost17.github.io/building/

https://tata-ost17.github.io/porsche/

https://tata-ost17.github.io/yoga/

https://tata-ost17.github.io/cargo-transportation/

https://tata-ost17.github.io/shop/

Маю досвід верстки і посадки сайта на WordPress

http://701-km.com/