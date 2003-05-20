UX/UI DESIGNER/ARTIST

Про мене:

UX/UI дизайнер та художник.

якщо вам потрібен сайт який зробить ефективне враження для клієнта, то вам до мене.

Створю сайт за всіма бажаннями замовника, допоможу вирішити завдання, зробити ваш Продукт більш продаваним та цікавим для користувачів.

Що ви отримаєте у роботі зі мною?

Покрокове малювання сайту від макета до готового з функціоналом.

Якісне оформлення сайту, композиція, кольорова гама та якісний дизайн.

Відповідальний підхід

Що потрібно від замовника?

Контекст сайту, улюблена аудиторія, цільове призначення сайту.

побажання по кольорам, стилям шрифтам

сайти-референси, які вам сподобалися і подобу яких ви б хотіли бачити свій.

функціонал сайту, що він повинен робити, що ви хочете, щоб користувач помітив в першу чергу

Мої знання: