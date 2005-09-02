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Алексей Костин
ostin654
ostin654
36 лет
Россия
/
Москва
18 лет на
фриланс
-бирже
Был
17 лет назад
1 отзыв
Верстка макетов любой сложности
Разработка ПО на PHP, C++, Perl
FLASH-анимация
Опыт работы - 2 года
PHP
Perl
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Олег Горячо
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
$4
8 баллов
18 лет назад
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Хорошая верстка, выполнено в сжатые сроки, как требовалось.
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Отзывы заказчиков
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