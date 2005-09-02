ostin654

Алексей Костин ostin654

 
36 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Верстка макетов любой сложности

Разработка ПО на PHP, C++, Perl

FLASH-анимация

Опыт работы - 2 года

PHPPerl
Отзывы заказчиков
Matold
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$4
8 баллов
18 лет назад
Сверстать пару страниц
Хорошая верстка, выполнено в сжатые сроки, как требовалось.