РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ по высшей математике, эконометрике, мат.программированию
ДИСЦИПЛИНЫ:
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Математика (ПРЗ)
Математическое программирование
Теория функций комплексных переменных
Эконометрика
Аналитическая геометрия
и др.
ВИДЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ:
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ!
Контрольная работа
Компьютерный набор текста
Техническая редакция текста (в соответствии с ГОСТом)
Слайды (на базе PowerPoint)
Реферат
Высшее образование (ФМФ), преподаватель ВУЗа
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Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
15 лет назад
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