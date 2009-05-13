otvet_est

Est Otvet otvet_est

 
NaN летРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ по высшей математике, эконометрике, мат.программированию

ДИСЦИПЛИНЫ:

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Математика (ПРЗ)

Математическое программирование

Теория функций комплексных переменных

Эконометрика

Аналитическая геометрия

и др.

ВИДЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ:

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ!

Контрольная работа

Компьютерный набор текста

Техническая редакция текста (в соответствии с ГОСТом)

Слайды (на базе PowerPoint)

Реферат

Высшее образование (ФМФ), преподаватель ВУЗа

PowerPoint
Отзывы заказчиков
Marirusa
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$12
10 баллов
15 лет назад
Работа по эконометрике
Отзыв недоступен.
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