Вёрстка / HTML / Scss / Sass / JS / Vue / React
Я готов выполнить вёрстку сайта (HTML / CSS), быстро, качественно, по разумной цене. Я активно работаю в сфере программирования и создании адаптивной верстки для сайтов любой сложности больше года. У меня за
спиной несколько крупных проектов, в которых я сделал не только верстку, а также частично JS (логику).
Услуги которые я предлагаю:
- Любая вёрстка, любой сложности (создание лендинга, реализация макетов дизайна (Figma, Photoshop, Invision)
- Создания адаптивной вёрстки, которая будет красиво смотреться как на iPhone 4, так и на большом 4K мониторе
- Создание адаптивной верстки без дизайна, т.е. если у Вас есть только макет для ноутбука, но нет для мобилы/планшета, то я могу создать её без дизайна, к слову, мобильная и планшетная вёрстка на этом сайте создавалась без дизайна.
- Правки и исправление любых багов вёрсти
- Полный реворк любой вёрстки
- Всё это я могу выполнять на любых CMS (Wordpress, Joomla) используя любые фреймфорки (React, Vue, Angular)
- А так же я постоянно повышаю свой профессианальный уровень и могу выполнять задания которые выходят за рамки выше сказанного
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Telegram - https://t.me/vladyslav_ovcharenko
Viber - +380969450517
Vodafone - +380665997377
Портфолио
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