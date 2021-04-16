Вёрстка / HTML / Scss / Sass / JS / Vue / React

Я готов выполнить вёрстку сайта (HTML / CSS), быстро, качественно, по разумной цене. Я активно работаю в сфере программирования и создании адаптивной верстки для сайтов любой сложности больше года. У меня за

спиной несколько крупных проектов, в которых я сделал не только верстку, а также частично JS (логику).

Услуги которые я предлагаю:

Любая вёрстка, любой сложности (создание лендинга, реализация макетов дизайна (Figma, Photoshop, Invision)

Создания адаптивной вёрстки, которая будет красиво смотреться как на iPhone 4, так и на большом 4K мониторе

Создание адаптивной верстки без дизайна, т.е. если у Вас есть только макет для ноутбука, но нет для мобилы/планшета, то я могу создать её без дизайна, к слову, мобильная и планшетная вёрстка на этом сайте создавалась без дизайна.

Правки и исправление любых багов вёрсти

Полный реворк любой вёрстки

Всё это я могу выполнять на любых CMS (Wordpress, Joomla) используя любые фреймфорки (React, Vue, Angular)

А так же я постоянно повышаю свой профессианальный уровень и могу выполнять задания которые выходят за рамки выше сказанного

Всегда на связи:

Linkedin - https://www.linkedin.com/in/vladyslav-ovcharenko-b00a721b9/

Telegram - https://t.me/vladyslav_ovcharenko

Viber - +380969450517

Vodafone - +380665997377