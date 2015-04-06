Кроссбраузерная верстка сайтов
Навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Twitter Bootstrap.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Постоянный контакт
- Ответ на письма, написанные на почту или скайп
— 100%.
- Карта Приватбанк.
- WebMoney (WMZ, WMR, WMU).
- Western Union.
HTML-верстка
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