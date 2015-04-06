owlleg6

Олег Миколаишин owlleg6

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Кроссбраузерная верстка сайтов

Навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Twitter Bootstrap.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
Гарантирую:
  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Постоянный контакт
  • Ответ на письма, написанные на почту или скайп

    — 100%.

Оплатаосуществляется одним из удобных способов:
  • Карта Приватбанк.
  • WebMoney (WMZ, WMR, WMU).
  • Western Union.
HTML-верстка
нет отзывов
$3/час
от $30
#2113