SEO-специалист с навыками PPC, SEO-копирайтинга и знанием английского

Уже более 6 лет я успешно работаю над продвижением и развитием самых различных сайтов. Я знаю весь процесс продвижения с нуля: от сбора данных и всестороннего анализа сайта до анализа результатов продвижения, поскольку предпочитаю делать все сама руками. Умею работать с большим объемом информации, составлять и структурировать крупные семантические ядра, искать необходимую информацию. Имею опыт написания SEO-текстов, работы с контекстной, баннерной, тизерной рекламой, продвижения в социальных сетях, отлично владею английским. Обладаю аналитическим складом ума, внимательна, ответственна, быстро обучаема.

Опыт работы: 6 лет 10 месяцев

Январь 2008 — Март 2013

ООО "Рэддокс-Киров"

Киров, reddox-kirov.ru

Должность: seo-специалист

- анализ клиентских сайтов и сайтов конкурентов,

- составление семантического ядра,

- оценка бюджета рекламной кампании,

- продвижение и поддержание позиций ВЧ, СЧ и НЧ запросов,

- наполнение сайта, корректировка текстов, написание статей для статейных

бирж, составление анкоров ссылок,

- внутренняя и внешняя оптимизация сайта,

- работа с системами контекстной рекламы Yandex Direct и Google Adwords

(медиапланирование, составление объявлений, ведение кампаний)

- продвижение в социальных сетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter, ЖЖ и пр., а

также ведение кампаний контекстной рекламы в соц. сетях и тизерной рекламы

Март 2013 — Июль 2014

Сима-ленд, ООО

Екатеринбург, www.sima-land.ru

Должность: seo-специалист

- анализ продвигаемого сайта и сайтов конкурентов,

- составление семантического ядра сайта,

- оценка бюджета рекламной кампании,

- продвижение и поддержание позиций ВЧ, СЧ запросов,

- составление ТЗ на seo-тексты и правки в сайте

- работа с биржами ссылок: Sape, Rotapost, Miralinks, Gogetlinks

- успешный опыт вывода вк запросов по Москве ("игрушки",

"сувениры"), а также опыт вывода в топ большого количества запросов

с небольшим бюджетом.

Образование:

2000-2005 гг.

Вятский государственный гуманитарный университет, Киров

Факультет лингвистики, учитель английского и немецкого, филология

Знание языков:

Русский — родной

Английский — свободно владею

Немецкий — могу проходить интервью

Ключевые навыки: