Уже более 6 лет я успешно работаю над продвижением и развитием самых различных сайтов. Я знаю весь процесс продвижения с нуля: от сбора данных и всестороннего анализа сайта до анализа результатов продвижения, поскольку предпочитаю делать все сама руками. Умею работать с большим объемом информации, составлять и структурировать крупные семантические ядра, искать необходимую информацию. Имею опыт написания SEO-текстов, работы с контекстной, баннерной, тизерной рекламой, продвижения в социальных сетях, отлично владею английским. Обладаю аналитическим складом ума, внимательна, ответственна, быстро обучаема.
Опыт работы: 6 лет 10 месяцев
Январь 2008 — Март 2013
ООО "Рэддокс-Киров"
Киров, reddox-kirov.ru
Должность: seo-специалист
- анализ клиентских сайтов и сайтов конкурентов,
- составление семантического ядра,
- оценка бюджета рекламной кампании,
- продвижение и поддержание позиций ВЧ, СЧ и НЧ запросов,
- наполнение сайта, корректировка текстов, написание статей для статейных
бирж, составление анкоров ссылок,
- внутренняя и внешняя оптимизация сайта,
- работа с системами контекстной рекламы Yandex Direct и Google Adwords
(медиапланирование, составление объявлений, ведение кампаний)
- продвижение в социальных сетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter, ЖЖ и пр., а
также ведение кампаний контекстной рекламы в соц. сетях и тизерной рекламы
Март 2013 — Июль 2014
Сима-ленд, ООО
Екатеринбург, www.sima-land.ru
Должность: seo-специалист
- анализ продвигаемого сайта и сайтов конкурентов,
- составление семантического ядра сайта,
- оценка бюджета рекламной кампании,
- продвижение и поддержание позиций ВЧ, СЧ запросов,
- составление ТЗ на seo-тексты и правки в сайте
- работа с биржами ссылок: Sape, Rotapost, Miralinks, Gogetlinks
- успешный опыт вывода вк запросов по Москве ("игрушки",
"сувениры"), а также опыт вывода в топ большого количества запросов
с небольшим бюджетом.
Образование:
2000-2005 гг.
Вятский государственный гуманитарный университет, Киров
Факультет лингвистики, учитель английского и немецкого, филология
Знание языков:
Русский — родной
Английский — свободно владею
Немецкий — могу проходить интервью
Ключевые навыки:
- понимание работы алгоритмов поисковых систем, знание современных тенденций в развитии интернет-маркетинга,- умение анализировать сайты на соответствие требованиям поисковых систем и юзабилити,
- опыт работы с системами контекстной рекламы Yandex Direct и Google Adwords,
- опыт продвижения и поддержания позиций ВЧ, СЧ и НЧ запросов, продвижения по трафику,
- опыт регионального продвижения (Москва, Пенза, Краснодар, Киров, Екатеринбург),
- умение работать со всеми основными ссылочными биржами (Sape, Gogetlinks, Miralinks), социальными ссылочными биржами (Forumok, Rotapost, Twite), агрегаторами (Rookee, Seopult, Webeffector), профессиональными программами (Yazzle, Allsubmitter, Semonitor, Вебмастер Sape, PagePromoterBar) и пр.,
- умение работать с текстами: SEO-копирайтинг, рерайт, перелинковка, составление и редактирование мета-тегов,
- базовое знание HTML,
- отличное знание офисных программ