необходимо 10 текстов. 8 на страницы об услугах, 1 - контакты, 1 - главная. Объем одного от 350 до 400 слов сайт - advokat-yarosh.com
Копирайтинг15 заявок
Закрыт
7 лет назад
необходимо 10 текстов. 8 на страницы об услугах, 1 - контакты, 1 - главная. Объем одного от 350 до 400 слов сайт - advokat-yarosh.com
Необходимо на ресурс automobi.ua писать по 3 новости (2000-2500 символов) в день. С понедельника по пятницу. Тематика и актуальность в примерах на самом сайте - http://automobi.ua/news/ Работа продолжительностью в 1 месяц и более.