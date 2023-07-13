Веб разработчик

Доброго времени суток, я веб разработчик, занимаюсь созданием, версткой и переработкой, адаптивных лендингов, мультилендингов, многостраничных сайтов, интернет магазинов под ключ на CMS Wordpress, OpenCart, Bitrix и на фреймворке Laravel.

Также работаю с API, парсинг сайтов

Выполняю SEO оптимизацию, настраиваю контекстную рекламу (Яндекс Директ)

Технологии:

HTML 5, CSS 3, SCSS, PHP, Laravel, JavaScript, Jquery, Bootstrap, MySQL, PostgresSQL, LiteSQL