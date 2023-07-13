Веб разработчик
Доброго времени суток, я веб разработчик, занимаюсь созданием, версткой и переработкой, адаптивных лендингов, мультилендингов, многостраничных сайтов, интернет магазинов под ключ на CMS Wordpress, OpenCart, Bitrix и на фреймворке Laravel.
Также работаю с API, парсинг сайтов
Выполняю SEO оптимизацию, настраиваю контекстную рекламу (Яндекс Директ)
Технологии:
HTML 5, CSS 3, SCSS, PHP, Laravel, JavaScript, Jquery, Bootstrap, MySQL, PostgresSQL, LiteSQL
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Обмен криптовалют2 просмотра
- Химчистка мебели38 просмотров
- Электромонтажные работы45 просмотров
- Утепление пенополиуретаном43 просмотра
Отзывы заказчиков
$33
10 баллов
2 года назад
WordPress
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!