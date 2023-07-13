ozmoe

Петр ozmoe

 
31 год
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб разработчик

Доброго времени суток, я веб разработчик, занимаюсь созданием, версткой и переработкой, адаптивных лендингов, мультилендингов, многостраничных сайтов, интернет магазинов под ключ на CMS Wordpress, OpenCart, Bitrix и на фреймворке Laravel.

Также работаю с API, парсинг сайтов

Выполняю SEO оптимизацию, настраиваю контекстную рекламу (Яндекс Директ)

Технологии:

HTML 5, CSS 3, SCSS, PHP, Laravel, JavaScript, Jquery, Bootstrap, MySQL, PostgresSQL, LiteSQL

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Отзывы заказчиков

smsina
47 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$33
10 баллов
2 года назад
Восстановить сайт WordPress
WordPress
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