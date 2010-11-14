p0int

Юрий Герасимов p0int

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Разработка сайтов и веб-приложений
Портфолио
Отзывы заказчиков
maidy
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
9 баллов
13 лет назад
Верстка и натяжка шаблона на Shop-script premium
Все четко и по делу. Буду обращаться еще.
It-nik
Илья 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Автомобильная база данных
Остался очень доволен. Исполнитель идеально, вовремя и правильно выполнил задачу. Кроме того, подсказал как делать парсер и где можно парсить. Готов сотрудничать и дальше. Спасибо за работу.
pantela
Алик 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Сменить ссылку в модуле (Joomla)
Исполнитель идеально и правильно выполнил задачю. Кроме выполнения моей поставленой, подсказал как более правильно можно сделать и дописал её так же. Готов сотрудничать и дальше. спс.