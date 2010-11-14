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- Интернет-магазин литых дисков172 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
9 баллов
13 лет назад
Все четко и по делу. Буду обращаться еще.
$100
10 баллов
13 лет назад
Остался очень доволен. Исполнитель идеально, вовремя и правильно выполнил задачу. Кроме того, подсказал как делать парсер и где можно парсить. Готов сотрудничать и дальше. Спасибо за работу.
$25
10 баллов
13 лет назад
Исполнитель идеально и правильно выполнил задачю. Кроме выполнения моей поставленой, подсказал как более правильно можно сделать и дописал её так же. Готов сотрудничать и дальше. спс.