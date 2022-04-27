Веб-дизайнер

Привет!

Меня зовут Полина, живу и работаю в Санкт-Петербурге. Поддерживаю идею минималистичного и понятного пользователю дизайна.

Сайт - это инструмент бизнеса в современном мире, позволяющий презентовать ваш продукт, сэкономив время и ресурсы. От его дизайна и построения зависит впечатление пользователя о вашем продукте. Впечатление влияет на конверсию, охват и продажи. Логичное изложение, расположение информации и элементов сайта позволяют решить перечисленные проблемы.

Рабочий процесс разбиваю на этапы:

1. Знакомство и заполнение брифа с клиентом.

2. Конкурентный анализ сайтов с похожими продуктами или услугами.

3. Создание функционального прототипа на основе конкурентного анализа.

4. Подбор референсов и согласование стиля сайта.

5. Отрисовка дизайна страниц сайта.

6. Создание адаптивов на разные разрешения экранов, планшет и мобильный.

7. Передача в разработку со всеми комментариями к макету.

На всех этапах согласовываю результаты работы с клиентом. Со вниманием отношусь к пожеланиям и мнению. Клиент знает и может рассказать больше о своем продукте, аудитории и конкурентах. После утверждения каждого этапа перехожу к следующему пункту работы.

Создадим вместе дизайн сайта для Вашего продукта?