Привет!
Меня зовут Полина, живу и работаю в Санкт-Петербурге. Поддерживаю идею минималистичного и понятного пользователю дизайна.
Сайт - это инструмент бизнеса в современном мире, позволяющий презентовать ваш продукт, сэкономив время и ресурсы. От его дизайна и построения зависит впечатление пользователя о вашем продукте. Впечатление влияет на конверсию, охват и продажи. Логичное изложение, расположение информации и элементов сайта позволяют решить перечисленные проблемы.
Рабочий процесс разбиваю на этапы:
1. Знакомство и заполнение брифа с клиентом.
2. Конкурентный анализ сайтов с похожими продуктами или услугами.
3. Создание функционального прототипа на основе конкурентного анализа.
4. Подбор референсов и согласование стиля сайта.
5. Отрисовка дизайна страниц сайта.
6. Создание адаптивов на разные разрешения экранов, планшет и мобильный.
7. Передача в разработку со всеми комментариями к макету.
На всех этапах согласовываю результаты работы с клиентом. Со вниманием отношусь к пожеланиям и мнению. Клиент знает и может рассказать больше о своем продукте, аудитории и конкурентах. После утверждения каждого этапа перехожу к следующему пункту работы.
Создадим вместе дизайн сайта для Вашего продукта?
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