Ваш відповідальний перекладач, копірайтер та рерайтер?

?Доброго дня, чи ви зацікавленні у якісно виконій роботі? Тоді вам до мене! ?

Маю досвід перекладу тексу з кількох мов: англійська, російська, українська, польска мови. Маю сертифікат Кембрідж з англійської мови. Польську вивчаю адже зараз тут на навчанні. Українську та російську мови знаю з народження??.

Я комунікабельна, вічлива та творча людина. Маю вміння у написанні віршів, казок, розповідей, тому запросто допоможу вам урізноманітніти ваші твори??.

Завжди працюю за побажаннями клієнта, виконую роботу якомога якісніше і звичайно ж за огорорену сумму.

З радістю допоможу вам у вашій справі!