p_marina0

Марина p_marina0

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Образование:

Сентябрь 2018 – понастоящее время – обучение в Российской академии народного хозяйства и

государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) на факультете Международного

регионоведения и регионального управления по специальности Зарубежное

регионоведение, Информационно-аналитическое обеспечение международного

сотрудничества (3 курс).

2013 – 2018 – Диплом обокончании архитектурно-художественной школы г. Мытищи.

Данные о курсовых идипломных работах:

Курсовая работа «Региональныеособенности региона Эльзас–Шампань–Арденны–Лотарингия (Франция)», 2019; "Влияние Еврейской боевой организации на ход Второй мировой войны", 2020.

Дополнительное развитие:

Январь 2020 – участие вмероприятии «Гайдаровский форум».

Октябрь 2019 – участие ворганизации мероприятия «Октоберфест» в посольстве Германии.

Основные навыки и знания:

  • Английский язык (письменный и разговорный,C1),
  • Испанский язык (чтение со словарем, B1),
  • Знание Microsoft Office науровне опытного пользователя,
  • Знание Adobe Photoshop.
Личные качества:

  • Способность к обучению,
  • Целеустремленность, коммуникабельность,ответственность,
  • Желание совершенствоваться впрофессиональной сфере,
  • Высокая работоспособность,доброжелательность, трудолюбие.