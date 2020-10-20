Образование:
Сентябрь 2018 – понастоящее время – обучение в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) на факультете Международного
регионоведения и регионального управления по специальности Зарубежное
регионоведение, Информационно-аналитическое обеспечение международного
сотрудничества (3 курс).
2013 – 2018 – Диплом обокончании архитектурно-художественной школы г. Мытищи.
Данные о курсовых идипломных работах:
Курсовая работа «Региональныеособенности региона Эльзас–Шампань–Арденны–Лотарингия (Франция)», 2019; "Влияние Еврейской боевой организации на ход Второй мировой войны", 2020.
Дополнительное развитие:
Январь 2020 – участие вмероприятии «Гайдаровский форум».
Октябрь 2019 – участие ворганизации мероприятия «Октоберфест» в посольстве Германии.
Основные навыки и знания:
- Английский язык (письменный и разговорный,C1),
- Испанский язык (чтение со словарем, B1),
- Знание Microsoft Office науровне опытного пользователя,
- Знание Adobe Photoshop.
- Способность к обучению,
- Целеустремленность, коммуникабельность,ответственность,
- Желание совершенствоваться впрофессиональной сфере,
- Высокая работоспособность,доброжелательность, трудолюбие.