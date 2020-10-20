Образование:

Сентябрь 2018 – понастоящее время – обучение в Российской академии народного хозяйства и

государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) на факультете Международного

регионоведения и регионального управления по специальности Зарубежное

регионоведение, Информационно-аналитическое обеспечение международного

сотрудничества (3 курс).

2013 – 2018 – Диплом обокончании архитектурно-художественной школы г. Мытищи.

Данные о курсовых идипломных работах:

Курсовая работа «Региональныеособенности региона Эльзас–Шампань–Арденны–Лотарингия (Франция)», 2019; "Влияние Еврейской боевой организации на ход Второй мировой войны", 2020.

Дополнительное развитие:

Январь 2020 – участие вмероприятии «Гайдаровский форум».

Октябрь 2019 – участие ворганизации мероприятия «Октоберфест» в посольстве Германии.

Основные навыки и знания:

Английский язык (письменный и разговорный,C1),

Испанский язык (чтение со словарем, B1),

Знание Microsoft Office науровне опытного пользователя,

Знание Adobe Photoshop.