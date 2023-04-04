Монтую відео швидко і якісно !

Работаю в таких приложениях как Adope Premiere Pro, Adobe After Effect. Умею делать монтаж аудио и видео, подбирать нужный материал, делать нарезки, цветокоррекцию, аудио и видео переходы, клипы, субтитры. Умею работать с зеленым фоном, масками. С каждым днем ​​я совершенствую свои навыки. Имею ютуб-канал, с которого и начинала свою работу.https://www.youtube.com/channel/UC32tcwBE7xTahk1s3veQFQQ