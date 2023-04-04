Виктория paadg69696969paadg69696969
24 годаУкраина/Николаев
3 года на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Монтую відео швидко і якісно !
Работаю в таких приложениях как Adope Premiere Pro, Adobe After Effect. Умею делать монтаж аудио и видео, подбирать нужный материал, делать нарезки, цветокоррекцию, аудио и видео переходы, клипы, субтитры. Умею работать с зеленым фоном, масками. С каждым днем я совершенствую свои навыки. Имею ютуб-канал, с которого и начинала свою работу.https://www.youtube.com/channel/UC32tcwBE7xTahk1s3veQFQQ
Видеомонтаж
нет отзывов
$100/час
от $100от 1 дня
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