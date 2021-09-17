Product Manager
Обладаю стратегическим видением и мышлением, глубоким пониманием Scrum, Agile, Kanban
Опыт написания ТЗ, постановки задач, мониторинг хода выполнения задач сотрудниками
Ответственно отношусь к ходу выполнения проекта
Хорошие навыки работы с Word, Excel, PowerPoint, Keynote, Jira, Confluence, Notion, 1C
Выполняю поставленные задачи точно в срок, своевременно отчитываясь о проделанной работе
Я за открытость в работе, честность и желание добиваться результата
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