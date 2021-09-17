Product Manager

Обладаю стратегическим видением и мышлением, глубоким пониманием Scrum, Agile, Kanban

Опыт написания ТЗ, постановки задач, мониторинг хода выполнения задач сотрудниками

Ответственно отношусь к ходу выполнения проекта

Хорошие навыки работы с Word, Excel, PowerPoint, Keynote, Jira, Confluence, Notion, 1C

Выполняю поставленные задачи точно в срок, своевременно отчитываясь о проделанной работе

Я за открытость в работе, честность и желание добиваться результата