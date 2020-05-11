pacheco21

Дмитирй Медведев pacheco21

 
27 летРоссия/Екатеринбург
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Графический дизайнер: верстка книг, рекламных брошюр, рекламные банера, визитки, создание иллюстраций, обработка фотографий (цветокоррекция, ретушь).

Знание графических, векторных программ  и программ 3D моделирования: пакет программ adobe  Autodesk 3DS Max  Sketchbook  coreldraw  ZBrush

Художник по керамике: создание декоративных скульптур, авторской посуды, разработка сувенирной продукции и иных декоративно-художественных произведений.

Владею навыками быстрой слепой печати.

CorelDRAW3ds Max
Аудиомонтаж
нет отзывов
$7/час
от $4от 2 дней
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$6/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга