Графический дизайнер: верстка книг, рекламных брошюр, рекламные банера, визитки, создание иллюстраций, обработка фотографий (цветокоррекция, ретушь).
Знание графических, векторных программ и программ 3D моделирования: пакет программ adobe Autodesk 3DS Max Sketchbook coreldraw ZBrush
Художник по керамике: создание декоративных скульптур, авторской посуды, разработка сувенирной продукции и иных декоративно-художественных произведений.
Владею навыками быстрой слепой печати.
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Аудиомонтаж
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$7/час
от $4от 2 дней
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Транскрибация
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$6/час
от $3от 1 дня
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