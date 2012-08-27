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Александр
pacifica
pacifica
33 года
Беларусь
/
Минск
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Кирилл
Kirus
39 лет
Россия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 отзывов
$80
0 баллов
11 лет назад
Парсер для сайта fiverr.com
Передал половину базы, получил оплату и пропал. Ни второй половины базы, ни скриптов. На внутренние сообщения не отвечает, в скайпе не появляется.
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Отзывы заказчиков
1
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