pacifica

Александр pacifica

 
33 годаБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Kirus
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
0 баллов
11 лет назад
Парсер для сайта fiverr.com
Передал половину базы, получил оплату и пропал. Ни второй половины базы, ни скриптов. На внутренние сообщения не отвечает, в скайпе не появляется.