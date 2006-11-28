Имеется готовый и размещенный в интернете сайт.Требуется реализовать для него функции интернет-магазина - заказ товаров,помещение их в корзину,отслеживание пользователем состояния заказа. Подробности по e-mail или icq.
Оригинальный и неповторимый дизайн.
Предлаем изготовление запоминающихся веб-сайтов,
подчеркивающих Вашу уникальность.
Образцы работ можно увидеть на сайте www.anapadesign.com.ua
Будем рады сотрудничеству с Вами.
E-mail для контакта [email protected]
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