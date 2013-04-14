Договорились с Павлом сделать фильтр по базе данных. Начал в правильном направлении - показал предварительный вариант, правда, с поехавшей версткой, то есть - очень и очень сырой, далекий. Сто раз спрашивала, когда Павел закончит - постоянно переносил даты, а потом и вовсе перестал отвечать. Я потеряла в работе 3 недели. Единственное, что хорошо - договорились без предоплаты, но это была инициатива Павла, поскольку у него нет отзывов.