Битрикс. Веб-мастер

Попович Алексей Игоревич.

35+ лет

Женат, есть ребенок, инвалид 3 группы (рабочая группа)

Образование: высшее: магистр экономической кибернетики

С весны 2015 года - частный предприниматель. До этого работал аналитиком в банке и в различных компаниях, занимающихся веб-разработкой

В настоящее время - сертифицированный партнер компании 1С-Битрикс

С моим резюме вы можете познакомиться по ссылке на моем сайте. Также в статьях на моем сайте можете познакомиться с моим опытом работы.

Больше всего в жизни люблю автоматизацию всего, что только возможно.

Последние 10 лет занимаюсь разработкой и сопровождением сайтов на базе 1С-Битрикс. Большую часть этого времени, предпочитаю внедрять готовые решения, вместо создания их с нуля. В таком подходе есть ряд преимуществ: сайт создается в кратчайшие сроки. На запуск сайта необходим день. С подготовкой хостинга, домена, информации, которая будет опубликована на сайте, до 2 недель. Конечно, если заказчик не готов к сотрудничеству для скорейшего запуска своего сайта, то процесс запуска может растянуться на несколько месяцев.

За прошедшие годы мною было создано очень много сайтов, как с нуля, так и на базе готовых решений от партнеров (К сожалению, учет созданных сайтов не вел никогда, да и большая часть из них были созданы на условиях аутсорса).

Это были интернет-магазины разной тематики, корпоративные сайты, сайты объявлений.

Но среди созданных проектов были и уникальные решения:

Интернет-магазин париков с подключением функционала 3D-моделей и подключением к http-сервису на базе 1С, для проверки того, какие предложения товаров доступны к продаже, а какие только по предзаказу.

Сайт продажи онлайн-билетов, с функционалом отрисовки посадочного зала с помощью JS-библиотеки Raphael.js и визуальным выбором мест для бронирования и выкупа. К сожалению, проект так и не был запущен в бой - заказчики проекта оплатили работы, получили все исходники, но после этого фирма их прекратила свое существование из-за внутренних разногласий.

Сайт продажи автозапчастей с подключением к базе данных TecDoc для определения совместимости запчастей и выбранного пользователем автомобиля. Проект проработал больше года, но после этого партнеры, занимающиеся сопровождением базы TecDoc приняли решение о прекращении поддержки данной базы и проект был закрыт

Сайт продажи автомобильных дисков и крепежа к ним с интеграцией с API онлайн-сервиса для получения информации о применимости дисков и крепежей для конкретного автомобиля (марка-модель-модификация)

Интернет-магазин корпусной мебели с большим количеством всевозможных дополнительных модулей. Таких сайтов было создано несколько, но все они реализовывались на условиях аутсорса, поэтому показывать их не могу.

Сайт-витрину товаров всех представителей торгового комплекса с загрузкой товаров каждым представителем через xml-файлы

Интернет-магазин онлайн-аптеки с функционалом мультиязычности (это была первая моя реализация функционала нескольких языков без использования многосайтовости)

Сайт объявлений о домашних питомцах с личным кабинетом для загрузки объявлений

Крупный сайт продажи бытовой техники и других товаров в кредит с возможностью подачи заявки на оформление кредита в режиме онлайн, кабинетом клиента, в котором клиенты могли заполнять все необходимые данные, загружать скан-копии документов и фотографии. Данный сайт имеет сложную интеграцию с 1С через веб-сервисы и http-сервисы, поднятые как на стороне сайта, так и на стороне 1С. Также данный сайт (и созданный на его основе дубликат сайта для казахского рынка) имеет несколько не типовых интеграций с платежными системами. Еще одной особенностью данного проекта является реализация функционала мультиязычности без использования функционала многосайтовости (в таком подходе есть ряд преимуществ, перед другими вариантами). Думаю, данный проект можно назвать вершиной всего, что мне доводилось делать.

В октябре 2021-го года у меня удалили щитовидную железу, пораженную раком. Время, проведенное перед операцией и время потраченное на восстановление дало толчок к тому, что пора расширять объем своих знаний и навыков.Это привело к двум векторам развития:

Я попробовал погрузиться в индустрию невзаимозаменяемых токенов (NFT). Создал свою коллекцию из милых пушистых панд, но мир криптовалюты не принял меня без стартовых финансовых инвестиций... Позже попробую еще раз, но пока этот вектор на паузе.При создании коллекции я научился писать скрипты для автоматизации сборки изображений из различного набора слоев Adobe Photoshop. Скрипт создавал папки с готовыми элементами в разных размерах. После этого на python был написан скрипт, позволяющий создать описательные файлы для каждого из элементов коллекции.

Python с Django, RestAPI и всем, что может быть создано с помощью этого замечательного языка программирования:

создание telegram-ботов;

создание хранилищ баз данных с доступом к ним по RestAPI;

создание всевозможных систем анализа и обработки всевозможных табличных данных

и еще многое и многое другое.

В работе с Python, я, конечно же, не на столько профессионально работаю, как с bitrix, но все навыки экономиста-аналитика с дипломом магистра экономической кибернетики очень хорошо укладываются в возможности Python.

Вместе с изучением Python, погрузился в мир Docker, Vue, React и node.js. Но во всех серверных JS мне еще учиться и учиться ...

Итак, если вам нужно:

Запустить интернет-магазин или корпоративный сайт в кратчайшие сроки

Создать дополнительный функционал для вашего сайта на базе 1С-Битрикс

Исправить функционал вашего сайта на базе 1С-Битрикс

Взять на сопровождение ваш сайт на базе 1С-Битрикс

Если вам нужно создать и загрузить базу данных с какими-то справочными данными, с возможностью обработки этих данных в режиме администратора и предоставления доступа к этим данным через API -

Смело обращайтесь ко мне через сайт или телеграмм.

Если у вас имеется набор данных, которые нужно обрабатывать используя различные математические модели -

Смело обращайтесь ко мне через сайт или телеграмм.

Да и вообще, люблю нестандартные задачи, позволяющие проявить творческий подход :)