palmyrra

Ольга palmyrra

 
48 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
http://www.weblancer.net/users/palmyrra/portfolio/

Образование:

1. Высшее медицинское

Личные качества: ответственность, креативность, врождённая грамотность, богатый словарный запас, и как следствие этого - 100%-ная уникальность всех моих работ.

За время работы в сфере копирайтинга освоила азы СЕО-копирайтинга, принципы написания "продающих" текстов.

E-mail: [email protected]

ICQ 559-532-313

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Отзывы заказчиков
a_vaganov
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Статья на главную
Оперативно и качественно! Рекомендую
Rodina_work
Елена 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов
$3
10 баллов
15 лет назад
Рерайт
Замечательный исполнитель! Совсем короткий срок понадобился чтобы разобраться в новой для нее теме. Сделала быстро и хорошо. Советую обращаться к Ольге.
Очень довольна заказчиком. Чёткое соблюдение всех договорённостей, мгновенная оплата. Принеобходимости - даются любые уточнения по проекту. Работать с Еленой - одно удовольствие!
Ответный отзыв
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49 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Требуются 5 статей
Ольга, спасибо за статью, все сделано оперативно, интересно, с изюминкой. Рекомендую всем.
Хороший заказчик. Легко идёт на контакт, договорённости соблюдает, оплачивает своевременно. Достоин доверия. Буду рада сотрудничать в новых проектах!
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $2
от 2 дней
нет рейтинга