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Образование:
1. Высшее медицинское
Личные качества: ответственность, креативность, врождённая грамотность, богатый словарный запас, и как следствие этого - 100%-ная уникальность всех моих работ.
За время работы в сфере копирайтинга освоила азы СЕО-копирайтинга, принципы написания "продающих" текстов.
E-mail: [email protected]
ICQ 559-532-313
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Портфолио
- Легенды русского советского кинематографа: Миронов315 просмотров
- Поздравление с днём Рождения199 просмотров
- Горят цветные огоньки194 просмотра
- Вода из крана не течёт?.246 просмотров
- Худым ты можешь и не быть.278 просмотров
- Влияние гипертонуса матки на здоровье новорожденн185 просмотров
- Всё о стеклянных дверях174 просмотра
- Древесина как отделочный материал187 просмотров
- Декорирование комнаты отдыха.180 просмотров
- Декор Вашей гостиной201 просмотр
- Новый год глазами ребёнка287 просмотров
- Десять идей костюмов для Новогоднего бала265 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
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Оперативно и качественно! Рекомендую
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10 баллов
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Замечательный исполнитель! Совсем короткий срок понадобился чтобы разобраться в новой для нее теме. Сделала быстро и хорошо. Советую обращаться к Ольге.
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Очень довольна заказчиком. Чёткое соблюдение всех договорённостей, мгновенная оплата. Принеобходимости - даются любые уточнения по проекту. Работать с Еленой - одно удовольствие!
$1
10 баллов
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Ольга, спасибо за статью, все сделано оперативно, интересно, с изюминкой. Рекомендую всем.
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Копирайтинг
2 отзыва
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $2
от 2 дней
нет рейтинга