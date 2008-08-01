palomino

Алексей palomino

 
38 летУкраина/Днепр
19 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
PHP, Flash програмист. STG-soft
PHP
Портфолио
Отзывы заказчиков
Lab9
50 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$300
10 баллов
12 лет назад
Система подписки и рассылки почты
Работа сделана качественно и быстро. Получил отличный продукт и удовольствие от процесса разработки. Рекомендую исполнителя. Профи и приятный в общении человек!
Сотрудничеством очень доволен. Заказчик приятен в общении, терпелив. С пониманием относится к увеличению сроков и бюджета при расширении функционала. Работа была оплачена ещё до завершения всех работ, на финальной стадии. Очень рекомендую.
Ответный отзыв
krasniy001
Максим 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$0
10 баллов
15 лет назад
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Сделал быстро и качественно!