PHP, Flash програмист. STG-soft
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Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
12 лет назад
Работа сделана качественно и быстро. Получил отличный продукт и удовольствие от процесса разработки. Рекомендую исполнителя. Профи и приятный в общении человек!
Ответный отзыв
Сотрудничеством очень доволен. Заказчик приятен в общении, терпелив. С пониманием относится к увеличению сроков и бюджета при расширении функционала. Работа была оплачена ещё до завершения всех работ, на финальной стадии. Очень рекомендую.
$0
10 баллов
15 лет назад
Сделал быстро и качественно!