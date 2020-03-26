Web разработка
Качественная вёрстка сайтов, адаптация под мобильные устройства, правильное отображение сайта на всех браузерах, увеличение скорости загрузки, выгрузка на хостинг.
В своей работе использую: HTML 5, CSS 3 (SASS, SCSS), Java Script (ES6, Jquery), Bootstrap 4, Gulp4, Prepros методологию БЭМ. Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD.
Качество и своевременность работы гарантирую, а также поддержку готового продукта. Все правки выполню БЕСПЛАТНО.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: pamaxa_s3
- Skype: pamaxa-s3
- https://www.facebook.com/roman.strynzha
- На связи 24/7.
Окончил курсы по верстке "from 0 to 1", имеется сертификат.
После курсов много практиковался https://github.com/pamaxa-s3 , сайт для примера, решил предоставлять свои услуги как фрилансер.
Портфолио
- Сайт-визитка к Ивенту114 просмотров
- Адаптивная верстка Landing page107 просмотров
- Адаптивная верстка Landing page96 просмотров
- Верстка на Bootstrap 4131 просмотр
- Адаптивная верстка сайта вело-магазина115 просмотров
- Адаптивная верстка Landing page107 просмотров
- Адаптивная верстка Landing Page "Primeone"132 просмотра
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
5 лет назад
Поправил верстку карты и телефона, все хорошо
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству. Оплата в срок. Задачи понятны.
$2
10 баллов
5 лет назад
Хорошо верстает, отличная коммуникация, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оплата сразу после выполнения работы. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
HTML-верстка
2 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
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