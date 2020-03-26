pamaxa-s3

Роман Стринжа pamaxa-s3

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Web разработка

Качественная вёрстка сайтов, адаптация под мобильные устройства, правильное отображение сайта на всех браузерах, увеличение скорости загрузки, выгрузка на хостинг.

В своей работе использую: HTML 5, CSS 3 (SASS, SCSS), Java Script (ES6, Jquery), Bootstrap 4, Gulp4, Prepros методологию БЭМ.  Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD.

Качество и своевременность работы гарантирую, а также поддержку готового продукта. Все правки выполню БЕСПЛАТНО.

Связь:

Образование:

Высшее техническое.

Окончил курсы по верстке "from 0 to 1", имеется сертификат.

После курсов много практиковался https://github.com/pamaxa-s3сайт для примера, решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

Отзывы заказчиков

lebrons
Олег 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Поправить верстку я. карты и телефона в шапке
Поправил верстку карты и телефона, все хорошо
Рекомендую к сотрудничеству. Оплата в срок. Задачи понятны.
Ответный отзыв
lebrons
Олег 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Улучшить верстку на мобил. разрешении
Хорошо верстает, отличная коммуникация, рекомендую к сотрудничеству
Отличный заказчик. Оплата сразу после выполнения работы. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
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