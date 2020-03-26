Web разработка

Качественная вёрстка сайтов, адаптация под мобильные устройства, правильное отображение сайта на всех браузерах, увеличение скорости загрузки, выгрузка на хостинг.

В своей работе использую: HTML 5, CSS 3 (SASS, SCSS), Java Script (ES6, Jquery), Bootstrap 4, Gulp4, Prepros методологию БЭМ. Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD.

Качество и своевременность работы гарантирую, а также поддержку готового продукта. Все правки выполню БЕСПЛАТНО.

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Образование:

- Высшее техническое.

Окончил курсы по верстке "from 0 to 1", имеется сертификат.

После курсов много практиковался https://github.com/pamaxa-s3 , сайт для примера, решил предоставлять свои услуги как фрилансер.