panda-s-palkoj

Павел panda-s-palkoj

 
24 годаРоссия/Ковров
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Студент, начинающий художник. Графика, Иллюстрация.

   Осваиваю диджитал. Готов приняться за несложные заказы в сфере графики и иллюстрации (как работа в редакторе, так и традиционный вариант), а так же приятно пообщаться.

  Для выполнения работ на компьютере использую Adobe Photoshop CS6

  Для связи:

Всегда рад вашим предложениям.
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