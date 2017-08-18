Студент, начинающий художник. Графика, Иллюстрация.
Осваиваю диджитал. Готов приняться за несложные заказы в сфере графики и иллюстрации (как работа в редакторе, так и традиционный вариант), а так же приятно пообщаться.
Для выполнения работ на компьютере использую Adobe Photoshop CS6
Для связи:
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- Почта: [email protected]
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Портфолио
- Аватар для группы книжного магазина в ВК112 просмотров
- Book I192 просмотра
- Book II172 просмотра
- Book III153 просмотра
- Wondering139 просмотров
- Criminal night112 просмотров