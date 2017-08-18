Студент, начинающий художник. Графика, Иллюстрация.

Осваиваю диджитал. Готов приняться за несложные заказы в сфере графики и иллюстрации (как работа в редакторе, так и традиционный вариант), а так же приятно пообщаться.

Для выполнения работ на компьютере использую Adobe Photoshop CS6

Для связи:

Всегда рад вашим предложениям.