panicproto

Автоматизирую Ваш бизнес с помощью современных технологий

Предлагаю услуги по автоматизации умеющегося бизнеса, разработке решений которые помогут Вам стабильно использовать в своих нуждах новейшие технологии.

Гибкий стэк, разработка под веб и десктоп, высоконагруженные проекты, настройка и поддержка уже имеющихся проектов.

Не работаю с неадекватами, с людьми которые не ценят чужое время и труд.

Работа строго по техническому заданию, оказываю помощь с его составлением.

Оплата через безопасную сделку, либо предоплату, индентифицированный кошелек Яндекс.