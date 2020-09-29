panicproto

Автоматизирую Ваш бизнес с помощью современных технологий
Предлагаю услуги по автоматизации умеющегося бизнеса, разработке решений которые помогут Вам стабильно использовать в своих нуждах новейшие технологии.
Гибкий стэк, разработка под веб и десктоп, высоконагруженные проекты, настройка и поддержка уже имеющихся проектов.
Не работаю с неадекватами, с людьми которые не ценят чужое время и труд.
Работа строго по техническому заданию, оказываю помощь с его составлением.
Оплата через безопасную сделку, либо предоплату, индентифицированный кошелек Яндекс.
Отзывы заказчиков
$800
2 балла
3 года назад
Человек должен был сдать работу 15ого октября (первый вариант). Начинал он хорошо, но со временем стал пропадать, позже сказал что заболел, но при этом отвечал. Перенес на 30ое число, по итогу я все-равно абсолютно ничего не получил. Потратил 100 долларов предоплаты и целый месяц времени. Человек на связь не выходит. Абсолютная безответственность