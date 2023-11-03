Обо мне

Я Дарья - опытный веб-дизайнер, профессионально владею программами Figma и Photoshop. Имею навыки верстания на Tilda и Wordpress. Стремлюсь создавать эстетически привлекательные и функциональные веб-сайты, которые соответствуют потребностям клиентов.



Мое портфолио можете посмотреть по ссылке: https://www.behance.net/c211c4b7



Мои навыки включают разработку пользовательских интерфейсов, создание макетов и их прототипирование, а также я разрабатываю привлекательные и информативные инфографики для маркетплейсов, логотипы, презентации.



Я обладаю прекрасным чувством стиля и вниманием к деталям, что позволяет мне создавать дизайны, которые выделяются из толпы. Благодаря моей ответственности и организованности, я всегда соблюдаю сроки и работаю эффективно в команде. Я всегда открыта новым вызовам и стремлюсь улучшить свои навыки и навыки веб-дизайна. Я готова к сотрудничеству и созданию уникальных и удовлетворяющих всех сторон результатов.