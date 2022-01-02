pankratovegor

Создам современный Landing Page на Тильде в короткие сроки.

Создам современный Landing Page на Тильде в короткие сроки.

Занимаюсь созданием лендингов для быстрого запуска проектов/ тестирования ниши/сбора заказов, и также в качестве визитки компании. Помогаю бизнесу развиваться, привлекать новых клиентов.

В процессе работы будут учтены все ваши пожелания, которые возможны на Тильда

️Этапы работы:

Обсуждение заказа, утверждение ТЗ.

Утверждаем стилистику, шрифты, цветовую гамму.

После того как будет готова и утверждена десктопная версия, я приступаю к адаптации сайта под все устройства.

Запуск. Подключение домена и https, базовая СЕО оптимизация.

Портфолио: Пример сайта №1,Пример сайта №2 , Пример сайта №3 , Пример сайта №4,Пример сайта №5,Пример сайта №6