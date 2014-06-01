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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
10 лет назад
как всегда прекрасная и быстрая работа, очень доволен результатом.
Ответный отзыв
Все отлично
$50
10 баллов
10 лет назад
Виктория - отличный фрилансер, безпроблемный, что немаловажно на современном этапе. Мне сотрудничать понравилось. Надеюсь будем работать вместе ещё.
Ответный отзыв
Все отлично, правильно и детально расписанное техзадание - работать было удобно и приятно. Быстрые ответы и точно указание на выявленные неполадки в работе парсера. Рекомендую.
Прикладное ПО
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
1С-программирование
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Встраиваемые системы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга