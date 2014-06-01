pantori_fl

Виктория pantori_fl

 
44 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
olegsei
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Программа-постер
как всегда прекрасная и быстрая работа, очень доволен результатом.
Все отлично
Ответный отзыв
olegsei
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Нужен граббер
Виктория - отличный фрилансер, безпроблемный, что немаловажно на современном этапе. Мне сотрудничать понравилось. Надеюсь будем работать вместе ещё.
Все отлично, правильно и детально расписанное техзадание - работать было удобно и приятно. Быстрые ответы и точно указание на выявленные неполадки в работе парсера. Рекомендую.
Ответный отзыв
Прикладное ПО
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
1С-программирование
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Встраиваемые системы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
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