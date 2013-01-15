papapatron

Есть спарсенная рубрика — http://radio.i.ua/ с залитым плеером на хостинге. Нужно добавить её на сайт http://ukrsvit.ua/ (цмс drupal 6). Сделать рубрику только через друпал! Просьба писать тем ...
Наполнение сайтов1 заявка
Закрыт
12 лет назад
Есть спарсенная рубрика — http://radio.i.ua/ с залитым плеером на хостинге. Нужно добавить её на сайт http://ukrsvit.ua/ (цмс drupal 6). Сделать рубрику только через друпал! Просьба писать тем ...
Задача: Настроить сайт Выявить возможные неполадки Настроить бэкап Заниматься администрированием сайта по мере необходимости