paradizka

Алена paradizka

 
38 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Перевод текста

    Перевод с английского на русский порядка 65 000 символов, тематика - юриспруденция. Оставляйте пожалуйста сроки и цены.

    Переводы34 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод текста

    $250

    1) Перевести 300 000 печатных знаков английского текста научного характера на правовую тематику - ОБЯЗАТЕЛЬНО В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. Перевод нужен не дословный а сжатый художественный, который можно вместить в 100 000 знаков. Просьба ...

    Переводы23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад