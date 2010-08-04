Перевод с английского на русский порядка 65 000 символов, тематика - юриспруденция. Оставляйте пожалуйста сроки и цены.
Переводы34 заявки
Закрыт
13 лет назад
Перевод с английского на русский порядка 65 000 символов, тематика - юриспруденция. Оставляйте пожалуйста сроки и цены.
1) Перевести 300 000 печатных знаков английского текста научного характера на правовую тематику - ОБЯЗАТЕЛЬНО В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. Перевод нужен не дословный а сжатый художественный, который можно вместить в 100 000 знаков. Просьба ...