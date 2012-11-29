parametrika

Параметрика Иван parametrika

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Качественная верстка

Санкт-Петербург, офис м.Чкаловская.

Юр.лицо, договор, нал/безнал.

Отдел верстки 9 человек.

Верстаем под DOCTYPE HTML5

Используем less

На больших проектах возможна работа по БЭМ

Кроссбраузерно IE7-8-9, FF(win) 7+, Chrome (win) last, Opera(win) 11+, Safari (mac) last

HTML
Отзывы заказчиков
BrezeNT
70 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Нужно собрать шаблон
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Fujin
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
51 отзыв
$10
10 баллов
11 лет назад
Защита сайта паролем без БД
Иван быстро и качественно справился с заданием. + проконсультировал по дальнейшему использованию скрипта. Спасибо за отличную работу.
Отработали хорошо.
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