Качественная верстка
Санкт-Петербург, офис м.Чкаловская.
Юр.лицо, договор, нал/безнал.
Отдел верстки 9 человек.
Верстаем под DOCTYPE HTML5
Используем less
На больших проектах возможна работа по БЭМ
Кроссбраузерно IE7-8-9, FF(win) 7+, Chrome (win) last, Opera(win) 11+, Safari (mac) last
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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
11 лет назад
Иван быстро и качественно справился с заданием. + проконсультировал по дальнейшему использованию скрипта. Спасибо за отличную работу.
Ответный отзыв
Отработали хорошо.