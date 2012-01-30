parl

Егор parl

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

-ZALMAN-
Андреев 
34 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Скрипт загрузки тизеров в тизерную систему на PHP
PHP
Приятный заказчик. Четко поставленное техническое задание радует.
Работали с Андреем. Остался очень доволен оперативностью и качеством работы. Мои рекомендации.
Ответный отзыв
ulya_art
Юлия 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Красиво оформить всплывающее окно (simpleModal)
Отличный заказчик, всем рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Остался доволен сотрудничеством с Юлией. Смело могу рекомендовать!
Ответный отзыв
nixll
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Консультация по управлению DNS
С Егором очень приятно работать, знает чего хочет, если что то нужно от него тут же делает Спасибо ему за работу в удовольствие !!! Рекомендую !
Тарас отлично справился с поставленной задачей! В рамках проекта настроил два DNS сервера и подробно объяснил, как это работает и как всем этим управлять. И это после того, как несколько "специалистов" написали мне, что задачу решить невозможно ) В общем рекомендую Тараса, как грамотного и ответственного специалиста.
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