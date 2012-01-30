Нужно смоделировать устройство по фото. Пожалуйста, указывайте сразу стоимость.
- 3D-графика19 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Нужно скопировать блок комментариев ВК со всеми анимациями, всплывающими окошками и прочими красивостями, т.е. нужна полная копия 1 в 1. Блок должен вставляться в любой шаблон. Стили и скрипты вынести в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется написать 77 объявлений для яндекс директа по заданным ключам. Опыт работы с контекстом приветствуется.Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо стилизовать всплывающее окно. По-умолчанию оно выглядит так - http://game-discovery.ru/popup/ Нужно - подобрать шрифты, приятные цвета, сделать скругленные углы. В общем, чтобы было красиво ) Работа срочная. От ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужна консультация по управлению DNS для поддоменов. Интересует вопрос - можно ли сделать так, чтобы домен был делегирован на одну пару dns-серверов, а поддомены этого домена были делегированый на другие dns. ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно написать php скрипт для автоматической загрузки тизеров в TeaserNet.com. На начальном этапе требуются следующие возможности: - авторизация в системе тизерной сети - получение списка кампаний - загрузка в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно разработать новый интерфейс для приложения http://vk.com/app1853725 Схемы интерфейса представлены в прикрепленных файлах. Жду ваших предложений с примерной стоимостью проекта.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо реализовать на языке actionscript или php алгоритм представленный на изображении. От вас – понимание того, что делает этот алгоритм, срок и стоимость.Прочее4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо за сегодня разработать SEQUENCE диаграмму, а также исправить, если необходимо use-case, activity и class диаграммы для проекта. Существующие диаграммы см. в приложении. Проект представляет из себя ...Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
Для новогодней флеш-игры нужно создать персонажа Дракоша. Персонаж должен иметь 10 стадий роста, от 1 до 10 лет. Для каждой стадии нужно нарисовать отдельный вид персонажа. Также нужно создать следующие анимации: сон, ...Анимация1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно оперативно разработать серию логотипов для приложения. Размеры: 100x100 186x116 128x128 120x60 16x16 Логотип должен содержать персонажа (см.изображение в ...Логотипы и Знаки5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется flash художник, который оперативно, нарисует интерфейс для новогоднего flash приложения. На выходе должен получиться готовый fla-проект интерфейса. Макеты интерфейса и персонажа смотрите в приложениях. Срок – до 5 ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно скомпилировать php расширение memcacheD в dll для ОС win7 64bit.Прочеенет заявокЗакрыт14 лет назад