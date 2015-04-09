Digital-агентство «Пароход». Разработка, комплексное развитие и поддержка интернет-проектов
Интернет агентство "Пароход" предлагает разработку и продвижение сайта!
Чем мы занимаемся:
- Разработка веб-сайтов на Битрикс и WordPress;
- Разработка интернет-магазинов на «1С-Битрикс» (золотой сертифицированный партнёр);
- Запуск мобильных приложений "под ключ" для сайтов на платформе 1С-Битрикс;
- Предоставляем услуги по сео продвижению сайтов;
- Предоставляем услуги по SMM продвижению;
- Предоставляем услуги по настройке, ведению рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google Adwords для сайтов (от сайтов визиток до крупных интернет-магазинов);
- Профессиональные услуги (тикетная система) по поддержке и развитию проектов;
- Запуск, настройка и техподдержка облачных и коробочных решений Битрикс-24.
Работаем по договору. Приём платежей возможен как на электронные кошельки так и по безналу. Являемся плательщиками НДС.
Важно! Все работники компании находятся в офисе.
Сайт: http://paroxod.net
Портфолио
- "ZRFA"684 просмотра
Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
10 лет назад
PostgreSQLWordPress
Отличные ребята, четко и оперативно выполнили поставленную задачу. Стабильная связь, качественная работа. Мои рекомендации к сотрудничеству :)
Ответный отзыв
Приятно иметь дело с данным заказчиком. Четко говорит, что хочет от сотрудничества и от исполнителя, своевременно производит оплату и, что немало важно, быстро предоставляет требуемые данные. Сами сотрудничаем и рекомендуем другим! Digital-агентство «Пароход»
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