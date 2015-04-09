Digital-агентство «Пароход». Разработка, комплексное развитие и поддержка интернет-проектов

Интернет агентство "Пароход" предлагает разработку и продвижение сайта!

Чем мы занимаемся:

Разработка веб-сайтов на Битрикс и WordPress;

Разработка интернет-магазинов на «1С-Битрикс» (золотой сертифицированный партнёр);

Запуск мобильных приложений "под ключ" для сайтов на платформе 1С-Битрикс;

Предоставляем услуги по сео продвижению сайтов;

Предоставляем услуги по SMM продвижению;

Предоставляем услуги по настройке, ведению рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google Adwords для сайтов (от сайтов визиток до крупных интернет-магазинов);

Профессиональные услуги (тикетная система) по поддержке и развитию проектов;

Запуск, настройка и техподдержка облачных и коробочных решений Битрикс-24.

Создать профессиональный сайт - первый шаг получить новых клиентов. А чтобы он работал на Вас и приносил постоянную прибыль, нужно выполнить комплекс работ, направленных на развитие web-ресурса (от оптимизации и продвижения сайта до проведения рекламных кампаний (Яндекс.Директ и Google Adwords). Только такой комплексный подход даст ожидаемый результат!

Работаем по договору. Приём платежей возможен как на электронные кошельки так и по безналу. Являемся плательщиками НДС.

Важно! Все работники компании находятся в офисе.

Сайт: http://paroxod.net