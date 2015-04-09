paroxod-net

Андрей paroxod-net

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Digital-агентство «Пароход». Разработка, комплексное развитие и поддержка интернет-проектов

                             Интернет агентство "Пароход" предлагает разработку и продвижение сайта!

Чем мы занимаемся:

  • Разработка веб-сайтов  на Битрикс и WordPress;

  • Разработка интернет-магазинов на «1С-Битрикс»  (золотой сертифицированный партнёр);
  • Запуск мобильных приложений "под ключ" для сайтов на платформе 1С-Битрикс;
  • Предоставляем услуги по сео продвижению сайтов; 
  • Предоставляем услуги по SMM продвижению;
  • Предоставляем услуги по настройке, ведению рекламных кампаний в  Яндекс.Директ и Google Adwords для сайтов (от сайтов визиток до крупных интернет-магазинов);

  • Профессиональные услуги (тикетная система) по поддержке и развитию проектов;
  • Запуск, настройка и техподдержка облачных и коробочных решений Битрикс-24. 
Создать профессиональный сайт - первый шаг получить новых клиентов. А чтобы он работал на Вас и приносил постоянную прибыль, нужно выполнить комплекс работ, направленных на развитие web-ресурса (от оптимизации и продвижения сайта до проведения рекламных кампаний (Яндекс.Директ и Google Adwords). Только такой комплексный подход даст ожидаемый результат!

Работаем по договору. Приём платежей возможен как на электронные кошельки так и  по безналу. Являемся плательщиками НДС.  

Важно! Все работники компании находятся в офисе.

Сайт:  http://paroxod.net

Портфолио

Отзывы заказчиков

yolla3
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Перенести сайт на другую CMS
PostgreSQLWordPress
Отличные ребята, четко и оперативно выполнили поставленную задачу. Стабильная связь, качественная работа. Мои рекомендации к сотрудничеству :)
Приятно иметь дело с данным заказчиком. Четко говорит, что хочет от сотрудничества и от исполнителя, своевременно производит оплату и, что немало важно, быстро предоставляет требуемые данные. Сами сотрудничаем и рекомендуем другим! Digital-агентство «Пароход»
Ответный отзыв
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нет отзывов
$7/час
от $60от 10 дней
#168
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$13/час
от $50от 2 дней
#460
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нет отзывов
$14/час
от $100от 3 дней
#492
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$2/час
от $10от 2 дней
#1491