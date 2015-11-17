<!-- Responsive Front-end - HTML5/CSS3 - Bootstrap 3 - jQuery -->
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+,
Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap .
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Комментарии.
- Реальные сроки
- Всегда на связи, не пропадаю
- Проекты довожу до конца, консультирую после выполнения
- Ответственное отношение к работе
- Постоянно учусь новому
Портфолио
- Адаптивная верстка сайта124 просмотра