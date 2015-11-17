pascarel

Сергей Паскару pascarel

 
37 летМолдова/Кишинев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
<!-- Responsive Front-end - HTML5/CSS3 - Bootstrap 3 - jQuery -->

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+,

    Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap .
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Комментарии.

Преимущества работы со мной:

  • Реальные сроки
  • Всегда на связи, не пропадаю
  • Проекты довожу до конца, консультирую после выполнения
  • Ответственное отношение к работе
  • Постоянно учусь новому
AndroidHTMLiOSBootstrapjQuery
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