РАБОТАЮ С ЛЮДЬМИ НЕЗАВИСИМО ОТ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ
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СВЯЗЬ СО МНОЙ:
- Viber/Telegram: +375298825422 (только в режиме чата, задание беру в письменной форме);
- по почте: [email protected]
- через Skype (напишите мне в сообщении свой skype и я добавлю Вас);
- внутренний чат Weblancer;
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Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Занимаюсь разработкой:
1)Web дизайн (лендинг, административная панель, интернет-магазин, сайт-визитка).
2)Дизайн мобильных приложений.
3)Баннеры к вашему мероприятию, сайту, бизнес-тренингу и т.п.
4)Уникальный дизайн логотипа и элементов фирменного стиля.
5)Дизайн полиграфии (флаеры, листовки, визитки, буклеты, каталоги и т.д).
6)Работаю с верcткой и веб-разработкой ( HTML, CSS, JS).
Качественно, с хорошим вкусом и в указанный срок!
Цена обсуждается после предоставленного Вами задание.
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Вы предоставляете полное задание.
2. Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения (принимаю задание только в письменной электронной форме).
3. Работаю по предоплате, которая оговаривается индивидуально. Предоплата может быть возвращена только в случае, если материал с моей стороны не был предоставлен.
4. В течении утвержденного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование с Вами.
5. Внесение правок - если возникнет в этом необходимость.
6. Согласование работы.
7. Оплата остатка суммы за работу.
8. Отправка исходных файлов.
9. Обмен отзывами.
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К оплате принимаю: Яндекс Деньги
WebMoney (WMZ, WMR).
--------------------------------------------------Понравилось мое портфолио? Тогда напишите мне и я с радостью возьмусь за выполнение Вашего заказа!
С уважением и хорошего дня!
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