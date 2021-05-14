Web - дизайн (лендинг, админ панель, дизайн мобильных приложений). Дизайн логотипов, дизайн баннеров! Верстка, веб - разрабокта!

РАБОТАЮ С ЛЮДЬМИ НЕЗАВИСИМО ОТ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ

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СВЯЗЬ СО МНОЙ:

- Viber/Telegram: +375298825422 (только в режиме чата, задание беру в письменной форме);

- по почте: [email protected]

- через Skype (напишите мне в сообщении свой skype и я добавлю Вас);

- внутренний чат Weblancer;

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Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Занимаюсь разработкой:

1)Web дизайн (лендинг, административная панель, интернет-магазин, сайт-визитка).

2)Дизайн мобильных приложений.

3)Баннеры к вашему мероприятию, сайту, бизнес-тренингу и т.п.

4)Уникальный дизайн логотипа и элементов фирменного стиля.

5)Дизайн полиграфии (флаеры, листовки, визитки, буклеты, каталоги и т.д).

6)Работаю с верcткой и веб-разработкой ( HTML, CSS, JS).

Качественно, с хорошим вкусом и в указанный срок!

Цена обсуждается после предоставленного Вами задание.

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Вы предоставляете полное задание.

2. Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения (принимаю задание только в письменной электронной форме).

3. Работаю по предоплате, которая оговаривается индивидуально. Предоплата может быть возвращена только в случае, если материал с моей стороны не был предоставлен.

4. В течении утвержденного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование с Вами.

5. Внесение правок - если возникнет в этом необходимость.

6. Согласование работы.

7. Оплата остатка суммы за работу.

8. Отправка исходных файлов.

9. Обмен отзывами.

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К оплате принимаю: Яндекс Деньги

WebMoney (WMZ, WMR).

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Понравилось мое портфолио? Тогда напишите мне и я с радостью возьмусь за выполнение Вашего заказа!

С уважением и хорошего дня!