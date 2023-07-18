pashik_81

Павел pashik_81

 
43 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественная работа по веб дизайну, HTML вёрстке

Привет! Меня зовут Павел, мне 40 лет. Я женат на прекрасной женщине и у нас прекрасный сын, который желает идти по стопам своего отца. Я специалист по веб разработке, и основными языками используемые мной в работе являются - PHP, Javascript, HTML5, CSS3 и Python в связке с Django, а также такие технологии как - SASS, БЭМ, Gulp и Wordpress. В профессии я более 15 лет, но на данном сайте - абсолютный новичок. Планирую принимать заказы на HTML вёрстку, а также брать заказы на веб дизайн.

Важный момент!

  • Берусь за выполнение заказа, без предоплаты.

  • По поводу веб дизайна. Заказчик легко может вносить правки по ходу работы, и я с радостью выполню любые изменения в дизайне. Разумеется в разумных пределах.

  • По поводу вёрстки сайта. Заказчик после окончания всех работ получит Zip архив, в котором помимо готовой HTML вёрстки будут все исходники используемые мной в работе.

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Используемые языки

  • PHP

  • Javascript

  • Python

Используемые технологии

  • HTML5

  • CSS3

  • Javascript

  • Sass

  • БЭМ

  • Wordpress

  • Django

Используемые программы

  • Figma

  • Photoshop

  • Illustrator