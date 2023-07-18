Привет! Меня зовут Павел, мне 40 лет. Я женат на прекрасной женщине и у нас прекрасный сын, который желает идти по стопам своего отца. Я специалист по веб разработке, и основными языками используемые мной в работе являются - PHP, Javascript, HTML5, CSS3 и Python в связке с Django, а также такие технологии как - SASS, БЭМ, Gulp и Wordpress. В профессии я более 15 лет, но на данном сайте - абсолютный новичок. Планирую принимать заказы на HTML вёрстку, а также брать заказы на веб дизайн.
Важный момент!
Берусь за выполнение заказа, без предоплаты.
По поводу веб дизайна. Заказчик легко может вносить правки по ходу работы, и я с радостью выполню любые изменения в дизайне. Разумеется в разумных пределах.
По поводу вёрстки сайта. Заказчик после окончания всех работ получит Zip архив, в котором помимо готовой HTML вёрстки будут все исходники используемые мной в работе.
Связь
Telegram (@pashik_81)
E-mail: [email protected]
Используемые языки
PHP
Javascript
Python
Используемые технологии
HTML5
CSS3
Javascript
Sass
БЭМ
Wordpress
Django
Используемые программы
Figma
Photoshop
Illustrator
Портфолио
- "Косметолог-эстетист" - Тарновская Анна20 просмотров
- Landing page - Тандырная пекарня Nonvoihona17 просмотров
- Раздел "Работа" из моего авторского блога21 просмотр