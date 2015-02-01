pashnar65

Наира pashnar65

 
59 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Работу выполняю добросовестно и в срок.

Образование высшее. 

рерайт

перевод текстов с армянского на русский и обратно

редактирование, корректировка текстов

аудио монтаж

расшифровка аудио и видео

фотошоп фото и картинок

наполнение сайтов

Гарантирую  качественную работу,четкое соблюдение сроков,оперативную обратную связь по всем вопросам даже после завершения сотрудничества,полную отдачу в работе.

Контактные данные:

Email:            [email protected]          

Skype:           narik-fonarik

Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#216
Переводы
нет отзывов
$4/час
от $10от 1 дня
#2796