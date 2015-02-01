Работу выполняю добросовестно и в срок.

Образование высшее.

рерайт

перевод текстов с армянского на русский и обратно

редактирование, корректировка текстов

аудио монтаж

расшифровка аудио и видео

фотошоп фото и картинок

наполнение сайтов

Гарантирую качественную работу,четкое соблюдение сроков,оперативную обратную связь по всем вопросам даже после завершения сотрудничества,полную отдачу в работе.

Контактные данные:

Email: [email protected]

Skype: narik-fonarik