Работу выполняю добросовестно и в срок.
Образование высшее.
рерайт
перевод текстов с армянского на русский и обратно
редактирование, корректировка текстов
аудио монтаж
расшифровка аудио и видео
фотошоп фото и картинок
наполнение сайтов
Гарантирую качественную работу,четкое соблюдение сроков,оперативную обратную связь по всем вопросам даже после завершения сотрудничества,полную отдачу в работе.
Контактные данные:
Email: [email protected]
Skype: narik-fonarik
Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#216
Переводы
нет отзывов
$4/час
от $10от 1 дня
#2796