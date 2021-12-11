Задача включает размещение 32 постов с товарами и 5 хайлайтами на странице Instagram компании, занимающейся продажей книг. Посты должны быть запланированы на 30 дней, с использованием готовых ссылок с Авито. Рассматривается разовое размещение с возможностью дальнейшего сотрудничества.
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка 5 баннеров для сайта книжной фирмы. Темы баннеров: оптовые условия, бесплатная доставка, разнообразие книг, эксклюзивные подарочные издания и детская литература. Необходимо учитывать светлую цветовую гамму в соответствии с дизайном сайта. Укажите бюджет за все 5 баннеров.Баннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
- $18
Требуется переработка логотипа компании 'Книжный Альянс'. Логотип необходимо создать в хорошем качестве с изображением книги и надписью. Ожидается несколько цветовых вариантов и разнообразные фоны. Возможен как близкий к оригиналу, так и новый дизайн.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется написать 10 отзывов для сайта, занимающегося продажей книг. Отзывы должны быть от разных людей с фейковыми именами и фотографиями, содержать положительные комментарии о быстрой доставке, вежливых менеджерах и широком ассортименте. Образцы отзывов представлены. Необходимы оригинальные тексты для внутреннего размещения.Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад