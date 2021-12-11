Требуется переработка логотипа компании 'Книжный Альянс'. Логотип необходимо создать в хорошем качестве с изображением книги и надписью. Ожидается несколько цветовых вариантов и разнообразные фоны. Возможен как близкий к оригиналу, так и новый дизайн.