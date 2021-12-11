paveldepp

Павел paveldepp

 
36 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$18
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Размещение готового контента в инстаграм (отложенными постами)

    Задача включает размещение 32 постов с товарами и 5 хайлайтами на странице Instagram компании, занимающейся продажей книг. Посты должны быть запланированы на 30 дней, с использованием готовых ссылок с Авито. Рассматривается разовое размещение с возможностью дальнейшего сотрудничества.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Баннеры на сайт (5шт.)

    Требуется разработка 5 баннеров для сайта книжной фирмы. Темы баннеров: оптовые условия, бесплатная доставка, разнообразие книг, эксклюзивные подарочные издания и детская литература. Необходимо учитывать светлую цветовую гамму в соответствии с дизайном сайта. Укажите бюджет за все 5 баннеров.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Переработать Логотип Компании

    $18

    Требуется переработка логотипа компании 'Книжный Альянс'. Логотип необходимо создать в хорошем качестве с изображением книги и надписью. Ожидается несколько цветовых вариантов и разнообразные фоны. Возможен как близкий к оригиналу, так и новый дизайн.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написать 10 отзывов для сайта (для внутреннего размещения)

    Требуется написать 10 отзывов для сайта, занимающегося продажей книг. Отзывы должны быть от разных людей с фейковыми именами и фотографиями, содержать положительные комментарии о быстрой доставке, вежливых менеджерах и широком ассортименте. Образцы отзывов представлены. Необходимы оригинальные тексты для внутреннего размещения.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

Namelady
34 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$18
10 баллов
3 года назад
Переработать Логотип Компании
Хороший общительный заказчик, приятно было посотрудничать! Рекомендую к сотрудничеству!
хорошие дизайны - рекомендую
Ответный отзыв
ladakirkach
Лада 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 отзывов(-1)
$27
10 баллов
3 года назад
Размещение готового контента в инстаграм (отложенными постами)
отличный заказчик. рекомендую!
всё выполнено согласно заданию, в нужный срок.
Ответный отзыв
Polly_19
Полина 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Баннеры на сайт (5шт.)
Очень рекомендую к сотрудничеству. Четко поставленная задача, доброжелательное общение, быстрая выплата - всё на высшем уровне
всё отлично оперативно, выполнено согласно тз
Ответный отзыв
Limonchek
Юлия 
21 год
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
$5
10 баллов
3 года назад
Написать 10 отзывов для сайта (для внутреннего размещения)
Было очень приятно сотрудничать, оплата в срок, отличное объяснение задачи, вежливый.
Всё выполнено оперативно, согласно заказу.
Ответный отзыв