pavelfridman

Фридман pavelfridman

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
VueJS - Frontend

Vue JS developer

- Коммерческий опыт работы c ReactJ (Redux)/ VueJS (VueX, Nuxt, Laravel, Vuetify/Bootstrap/Material - Vue 3/ Pinia): 3+ года

(бонусом до этого было еще 2+ года верстки, wp, немного php и разных фронтенд тасков).


В целом больше нравится VueJS)

Навыки:

• HTML5/CSS/JS

• JS/TS/ReactJS/VueJS

• jQuery/Bootstrap/Adaptive Layout

• php and nodejs (basics)

Раньше так же занимался: Wordpress (любимая CMS), Modx, Opencart

Базовые знания SEO (занимался продвижением раньше) и SMM (были свои группы среднего размера)

Свободный английский если важно)

Портфолио

Отзывы заказчиков

rak15071982
Владислав 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
25 отзывов
$2
10 баллов
6 лет назад
Нужно восстановить сайт.Файлы лежали на time web
Спасибо!Все быстро и оперативно! Буду обращаться ещё! Однозначно рекомендую!
Спасибо за заказ.
Ответный отзыв
monturizmo
Вадим 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Верстка макета
Верстка сайта выполнена на отлично. Очень быстро и никаких правок. Спасибо.
Хороший заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв