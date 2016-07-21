VueJS - Frontend

Vue JS developer

- Коммерческий опыт работы c ReactJ (Redux)/ VueJS (VueX, Nuxt, Laravel, Vuetify/Bootstrap/Material - Vue 3/ Pinia): 3+ года

(бонусом до этого было еще 2+ года верстки, wp, немного php и разных фронтенд тасков).



В целом больше нравится VueJS)



Навыки:

• HTML5/CSS/JS

• JS/TS/ReactJS/VueJS

• jQuery/Bootstrap/Adaptive Layout

• php and nodejs (basics)

Раньше так же занимался: Wordpress (любимая CMS), Modx, Opencart

Базовые знания SEO (занимался продвижением раньше) и SMM (были свои группы среднего размера)

Свободный английский если важно)