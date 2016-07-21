VueJS - Frontend
Vue JS developer
- Коммерческий опыт работы c ReactJ (Redux)/ VueJS (VueX, Nuxt, Laravel, Vuetify/Bootstrap/Material - Vue 3/ Pinia): 3+ года
(бонусом до этого было еще 2+ года верстки, wp, немного php и разных фронтенд тасков).
В целом больше нравится VueJS)
Навыки:
• HTML5/CSS/JS
• JS/TS/ReactJS/VueJS
• jQuery/Bootstrap/Adaptive Layout
• php and nodejs (basics)
Раньше так же занимался: Wordpress (любимая CMS), Modx, Opencart
Базовые знания SEO (занимался продвижением раньше) и SMM (были свои группы среднего размера)
Свободный английский если важно)
Портфолио
- Ювелирный интернет-магазин142 просмотра
- Landing Page для хостинга166 просмотров
- Сервис сборки компьютеров152 просмотра
- Студия массажа172 просмотра
- Интернет-магазин часов140 просмотров
- Турагентство165 просмотров
- Лендинг147 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
6 лет назад
Спасибо!Все быстро и оперативно! Буду обращаться ещё! Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за заказ.
$10
10 баллов
9 лет назад
Верстка сайта выполнена на отлично. Очень быстро и никаких правок. Спасибо.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую.