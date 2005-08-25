pavelgunin

Быстро и качественно
Улучшите качество своих видео!
Работая со мной, Вы:
- Получаете качественную работу
- Быстро
- Недорого
Используя мой продукт, Вы:
- Привлечете новых людей
- Повысите свою узнаваемость
- Расширите охват аудитории
Мои отличия от конкурентов:
01. Выполняю проекты различной сложности, простые и требующие неординарного подхода.
02. Никогда не стою на месте, постоянно развиваюсь в сфере видео-монтажа и шагаю в ногу со временем.
03. Использую креативные подходы в процессе.
Действие аккаунта приостановлено!