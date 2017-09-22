Специализация в области текстов
Имеется навык перевода текста с английского на русский и наоборот, навык составления стихотворений, песен, специализируюсь на составлении сценариев, также умею работать с неймингом и слоганами.
Несмотря на отсутствие портфолио, выполнение заказа в срок гарантируется.
Действие аккаунта приостановлено!
Нейминг и Слоганы
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$1/час
от $5от 3 дней
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Переводы
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$10/час
от $100от 4 дней
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Рерайтинг
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$5/час
от $5от 3 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
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$5/час
от $10от 3 часов
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Сценарии
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$10/час
от $25от 7 дней
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Транскрибация
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$1/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга