Специализация в области текстов

Имеется навык перевода текста с английского на русский и наоборот, навык составления стихотворений, песен, специализируюсь на составлении сценариев, также умею работать с неймингом и слоганами.

Несмотря на отсутствие портфолио, выполнение заказа в срок гарантируется.