Репетитор английского языка

Обучение английскому. От learner'а к active speaker'у.

The English language - это один из моих языков (а не какой-то там "иностранный-который-я-знаю"). Активно говорю на нём 20+ лет. Больше полутора лет преподаю в группах, в основном Business English, хотя не ограничен какими-то рамками.

Работа с индивидуальными клиентами - самая rewarding. Я не прихожу к вам с британской книжкой и заданиями в стиле "заполните пропуски в предложениях". Со мной вы говорите, говорите, учитесь задавать вопросы и снова говорить, даже когда нечего сказать, словом - you create something out of nothing.

Ставлю акцент и/или помогаю найти тот, который подходит клиенту. Объясняю grammar "на пальцах" и помогаю полюбить её.

Даю домашние задания, которые предоставляют возможность использовать английский для познания мира и добывания (и презентации) информации, а не для изучения английского же.

Если вашим приоритетом является развитие вашего англоговорящего "Я", я буду рад сотрудничеству.