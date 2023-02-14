[b]Тех. задание [/b] [b]Общее[/b][list=1][*]Система Telegram ботов для обслуживания сервиса такси.[list=1][*]мастер-бот для менеджмента всех ботов[*]клиент-бот для пассажира[*]клиент-бот для водителя[/list][*]API сервер, клиент-агностик / База данных[*]Телеграм SDK под API[/list] [b]Клиент-бот для пассажира[/b][list=1][*]команда вызова такси[*]возможность указать свое местоположение[*]изменить местоположение[*]возможность указать точки высадки[*]возможность ...