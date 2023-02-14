pavelmore

Павел Куликов pavelmore

 
39 летТурция/Анталия
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Telegram бот заказа такси

    [b]Тех. задание [/b] [b]Общее[/b][list=1][*]Система Telegram ботов для обслуживания сервиса такси.[list=1][*]мастер-бот для менеджмента всех ботов[*]клиент-бот для пассажира[*]клиент-бот для водителя[/list][*]API сервер, клиент-агностик / База данных[*]Телеграм SDK под API[/list] [b]Клиент-бот для пассажира[/b][list=1][*]команда вызова такси[*]возможность указать свое местоположение[*]изменить местоположение[*]возможность указать точки высадки[*]возможность ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад